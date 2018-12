The Roots vão estar em julho em Cascais no CoolJazz

O grupo norte-americano The Roots voltará a atuar em Portugal em 2019, ao juntar-se ao cartaz do festival EDPCoolJazz, a 09 de julho em Cascais, foi hoje anunciado.

O grupo do rapper Black Thought e do baterista Questlove fará, segundo a organização, uma das raras aparições na Europa em 2019. Já tinham atuado em Portugal, em 2012, no festival Sudoeste (Zambujeira do Mar) e, em 2004, no festival de Paredes de Coura.

Praticantes de hip hop alternativo, os The Roots são, há quase uma década, a banda residente dos programas televisivos de Jimmy Fallon, o lado mais popular de um grupo que nasceu em Filadélfia em 1987 e tem mais de uma dezena de álbuns editados e várias parcerias com outros músicos.

Atualmente, os The Roots integram oito músicos, embora apenas Questlove e Black Thought permaneçam desde o início.

O 16.º festival CoolJazz decorrerá ao longo do mês de julho em Cascais, contando com nomes como Diana Krall, Tom Jones e Jacob Collier.