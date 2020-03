Motores Testes do WTCR em Aragon cancelados devido ao coronavirus Por

O coronavirus continua a afetar eventos do desporto motorizado como noutras modalidades. A ‘vítima’ agora é a Taça do Mundo de Carros de Turismo (WTCR), que viu os seus testes em Aragon serem cancelados devido à epidemia.

Os ensaios da competição sancionada pela FIA e promovida pelo Eurosport Eventes deveriam ter lugar no Circuito de Motorland entre 24 e 26 de março, mas foi anunciado a sua anulação, devido ao alastramento em Espanha da doença surgida no final do ano passado na China.

“O Eurosport tomou a decisão de modo a evitar todo o risco sanitário inútil no interesse dos pilotos, das equipas, dos fornecedores, dos media e da comunidade em geral”, afirmam os promotores do WTCR em comunicado.

Uma nova sessão de testes vai ser agendada antes da primeira prova do campeonato 2020 – em Hungaroring entre 24 e 26 de abril – mas ainda não foi determinada uma data para esses ensaios.

O WTCR não fez mais do que imitar os exemplos de outras competições, como a Super Formula no Japão ou o GT Open na Europa, que recentemente anunciaram o cancelamento dos seus testes de inverno.