Teste positivo para Filipe Albuquerque em Daytona

Filipe Albuquerque esteve em bom plano no ‘Roar Beforne The Rolex 24’ – o teste coletivo de preparação para as 24 Horas de Daytona, que decorreu este fim de semana na pista do centro da Florida.

O Cadillac DPi # 31 da Whelen Engineering Racing (Action Express) foi rápido ao longo das seis sessões de treinos, que serviram para ditar a ordem das boxes e acertar e adaptar o carro para as condições do circuito que no final de janeiro irá receber a maior corrida de resistência dos Estados Unidos.

Felipe Nasr, um dos pilotos que divide o Daytona Protótipo vermelho com Albuquerque, foi o autor do quarto melhor tempo destes ensaios, provando a competitividade da formação da qual fazem também parte Mike Conway e Pipo Derani.

“Trabalhámos e rodámos bastante. Estou contente com a nossa prestação. Acho que no cronometrado poderíamos ter feito melhor, talvez segundo, mas ficámos sem gasolina na última volta. Em termos de andamento estamos todos muito próximos”, avalia Filipe Albuquerque.

O piloto de Coimbra está expectante para a corrida que acontece a 25 e 26 de janeiro: “Resta agora saber o que acontecerá com o ‘balance of performance’. Se não houver grandes ajustes, vamos estar todos muito próximos e vamos ter uma corrida muito disputada, como aliás, é sempre”.