Motociclismo Terceiro lugar em Marco de Canaveses mantém António Maio na discussão do título de Rally Raid Por

António Maio concluiu no último lugar do pódio a terceira prova do Campeonato Nacional de Rally Raid AJP, que teve lugar no passado no fim de semana em Marco de Canaveses.

O piloto de Borba, que ‘abriu a pista’ no primeiro dia do evento, realizou uma prova regular e efetuando uma boa navegação, mas uma queda na primeira jornada acabou por ter impacto no resultado.

Foi no incidente do primeiro dia que a ‘torre’ de navegação da Yamaha de António Maio passou a ter um problema, e isso acabou por atrasar o Campeão Nacional de todo-o-terreno.

A terceira posição conseguida pelo ‘motard’ alentejano permite-lhe manter-se na discussão pelo título nacional de Rally Raid, campeonato em que participa também para preparar a sua participação no ‘Dakar’ 2020.

“Foi uma prova bastante engraçada e motivante. A navegação foi um bocadinho diferente do que temos vindo a ter nas outras provas. Contudo, consegui navegar bem e evolui e acima de tudo a minha mota correspondeu à exigência deste traçado tendo em conta que as trialeiras e os percursos sinuosos são muito característicos desta região”, começa por salientar António Maio sobre a prova do Marco de Canaveses.

O piloto de Borba gostaria de ter conseguido um resultado melhor, mas o percalço do primeiro dia acabou por não ajudar. Ainda que não atribua esse facto ao desfecho que a sua prova acabou por ter: “Tive uma pequena queda no primeiro dia, mas que não influenciou muito o resultado. No entanto, fruto dessa queda, tive um problema com a torre de navegação que fez com que perdesse algum tempo. Ainda para mais os meus adversários estavam bastante fortes e fizeram uma corrida exemplar”.

“Mas, está tudo em aberto para a última prova do campeonato, que é já daqui a 15 dias, e tudo é possível”, salienta ainda o piloto da Yamaha Fino Motor Racing, que prosseguirá a sua campanha no Campeonato Nacional de Rally Raid AJP prossegue entre os dias 6 e 8 de dezembro, com a disputa da quarta e última etapa em Alcanena.