Terça-feira com nova subida da temperatura

O dia de amanhã, 21 de maio, vai registar uma pequena subida de temperatura, apesar do céu vir a apresentar-se muito nublado em alguns períodos, havendo mesmo a possibilidade de chuva fraca ao fim da manhã.

De acordo com a previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, esta terça-feira vai ter períodos de céu muito nublado, com possibilidade de chuva fraca em especial no litoral oeste até ao fim da manhã.

O vento será fraco, tornando-se moderado (até 35 km/h) de noroeste durante a tarde, sendo temporariamente de sudoeste na costa sul do Algarve.

Poderá haver formação de neblina ou nevoeiro matinal em alguns locais das regiões Centro e Sul.

A previsão, assinada pela meteorologista Paula Leitão, refere ainda uma pequena subida de temperatura, em especial nas regiões Norte e Centro.

Quanto às máximas, o Porto não ultrapassará os 20 graus, tal como Sines e Guarda. Aos 23 graus chegam Lisboa, Vila Real e Portalegre.

Em Castelo Branco, Évora, Beja e Faro, o termómetro deverá chegar aos 26 graus, mais um do que em Santarém e Setúbal.

No que respeita às temperaturas mínimas, Porto espera 11 graus, tal como Coimbra, Leiria e Beja, com 14 previstos para Lisboa, Sines e Algarve.

Guarda deverá registar seis graus, menos um do que Viseu e menos dois do que Vila Real.

Os Açores devem registar períodos de céu muito nublado com abertas, com aguaceiros, e temperaturas a oscilarem entre uma máxima de 20 e uma mínima de 14 graus.

Na Madeira, onde os termómetros devem rondar os 22 graus de máxima e 17 de mínima, será uma terça-feira de períodos de céu muito nublado, em especial por nuvens altas.