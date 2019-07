Tenista português João Sousa sobe sete lugares e é 42.º no ‘ranking’ mundial

O tenista português João Sousa subiu sete lugares, para 42.º, no ‘ranking’ mundial de ténis, depois de uma semana em que atingiu as meias-finais do torneio suíço de Gstaad, em terra batida.

O vimaranense, que tem como melhor posição na hierarquia um 28.º lugar, em maio de 2016, progrediu um total de 27 posições nas últimas três semanas, nas quais esteve em Wimbledon, Bastad e Gstaad.

João Sousa, de 30 anos, é o único jogador luso no ‘top 100’, sendo que Pedro Sousa, que ‘caiu’ lesionado nas meias-finais do ‘challenger’ de Tampere, está perto, no 105.º posto, depois de subir oito lugares. Já foi 99.º este ano.

Por seu lado, João Domingues é 171.º (desceu uma posição), Gonçalo Oliveira segue em 251.º (subiu uma), Frederico Silva é 273.º (subiu 25) e Gastão Elias, ex-número 57, em 2016, continua fora do ‘top 300’, no 317.º (subiu cinco).

Quanto aos 10 melhores, a única alteração foi a subida, para nono, do italiano Fabio Fognini, por troca com o russo Daniil Medveded, numa tabela liderada pelo sérvio Novak Djokovic, seguido pelo espanhol Rafael Nadal e o suíço Roger Federer.

Na tabela feminina, o ‘top 10’ não sofreu qualquer alteração, continuando a predominar a australiana Ashleigh Barty, secundada pela japonesa Naomi Osaka e a checa Karolina Pliskova.

A melhor portuguesa é Francisca Jorge, de 19 anos, que surge apenas na 652.ª posição, tendo subido 20.