Tenista português João Sousa nos ‘quartos’ do torneio de Chengdu

O tenista português João Sousa qualificou-se hoje para os quartos de final do torneio de Chengdu, na China, ao vencer o canadiano Félix Auger-Aliassime, 20.º do ‘ranking’ mundial e segundo cabeça de série.

O vimaranense, 62.º da hierarquia, superou o jovem canadiano, de apenas 19 anos, por 6-4, 6-7 (5-7) e 6-4, num embate de duas horas e 11 minutos em que esteve muito bem no serviço, não enfrentando um único ponto de ‘break’.

João Sousa, que na última semana chegou às meias-finais em São Petersburgo, quebrou duas vezes o serviço a Auger-Aliassime, no terceiro jogo do primeiro ‘set’ e no 10.º do terceiro, depois de 26 jogos de serviço, entre os dois, sem pontos de ‘break’.

Desta forma, o jogador português, ao aproveitar ‘cirurgicamente’ dois de seis pontos de ‘break’, afastou da prova um jogador que este ano foi finalista vencido nos torneios de Estugarda, Lyon e Rio de Janeiro.

Nos quartos de final, o número 1 nacional vai medir forças com o sul-africano Lloyd Harris, 111.º jogador mundial, que superou o sérvio Dusan Lajovic, 29.º, por um duplo 6-3. Será o primeiro embate entre os dois jogadores.