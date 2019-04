Tenista Pedro Sousa junta-se a João Sousa no quadro principal em Barcelona

O tenista português Pedro Sousa venceu hoje o argentino Guido Andreozzi em dois ‘sets’ e qualificou-se para o torneio ATP 500 de Barcelona, juntando-se ao compatriota João Sousa no quadro principal da prova espanhola em terra batida.

Pedro Sousa, 106.º classificado do ranking mundial e 12.º cabeça de série da fase preliminar, bateu com relativa facilidade o tenista argentino, número 84 do mundo e sexto pré-designado da qualificação, por 6-4 e 6-2, no último encontro de acesso ao quadro principal, que teve a duração de uma hora e 23 minutos.

Em apenas dois parciais, Pedro Sousa quebrou seis vezes o serviço a Andreozzi (apesar de também ter sofrido três), quatro das quais no segundo e desequilibrado ‘set’, que durou pouco mais de meia hora, durante o qual o argentino foi incapaz de se impor em qualquer dos jogos em que serviu.

O número dois nacional, de 30 anos, que fechou o encontro no primeiro ‘match point’ que dispôs, desempatou a seu favor o historial de confrontos com Andreozzi, posicionado 22 lugares acima no ranking mundial, que registava duas vitórias para cada tenista.

João Sousa, número um português e 51.º tenista mundial, vai defrontar o argentino Guido Pella, 35.º do ranking, na ronda inaugural da prova catalã, que tem no espanhol Rafael Nadal, segundo da hierarquia da ATP e primeiro cabeça de série desta edição, o recordista de títulos, com 11 troféus conquistados, entre os quais os dos últimos três anos.