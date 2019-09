Tenista João Sousa sobe duas posições no ‘ranking’ mundial

O tenista português João Sousa subiu hoje duas posições no ‘ranking’ mundial ATP, para o 62.º lugar, após uma semana em que chegou às meias-finais do torneio de São Petersburgo, onde perdeu com o croata Borna Coric.

O tenista vimaranense, que soma 10 finais no circuito ATP, com vitórias em Kuala Lumpur, em 2013, em Valência, em 2015, e no Estoril, em 2018, tem como melhor registo na hierarquia mundial o 28.º lugar, alcançado em maio de 2016.

Ainda entre os portugueses, Pedro Sousa desceu duas posições e é 124.º, enquanto João Domingues teve uma queda de três lugares e passou a ocupar o 186.º posto.

A classificação do ténis masculino mundial permanece inalterada no ‘top 10’, com a liderança nas ‘mãos’ do sérvio Novak Djokovic (9.865 pontos), seguido do espanhol Rafael Nadal (9.225) e do suíço Roger Federer (7.130).

A primeira mudança acontece apenas a partir do 14.º lugar, com uma subida de uma posição de Borna Coric, que perdeu na final de São Petersburgo, enquanto o vencedor, o russo Daniil Medvedev, manteve a quarta posição.

O francês Jo-Wilfried Tsonga, que no domingo venceu o torneio de Metz, progrediu 22 lugares e é 39.º, num momento da carreira longe do seu melhor e do registo alcançado em 2012, quando chegou a quinto do mundo.

Em femininos, também não se verificaram grandes mudanças, com a tabela, liderada pela australiana Ashleigh Barty, inalterada até ao 11.º lugar, com Angelique Kerber a subir à 12.ª posição, depois de ser semifinalista vencida em Osaka.

A checa Karolina Plisakova, segunda da classificação WTA, está a escassos 321 pontos da australiana e pode ascender à liderança esta semana, no torneio de Wuhan, na China, onde vão jogar as duas primeiras do ‘ranking’ mundial.