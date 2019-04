Tenista João Domingues apura-se para a final do torneio de Tunes

O tenista português João Domingues qualificou-se hoje para a final do torneio de Tunes, ao vencer em dois ‘sets’ o brasileiro Thomaz Bellucci, nas meias-finais da prova tunisina do circuito ‘challenger’, em terra batida.

Num encontro entre dois tenistas separados por dois lugares no ranking mundial, João Domingues, 221.º classificado na hierarquia da ATP, impôs-se com relativa facilidade a Bellucci, 223.º do mundo, por duplo 6-4, após uma hora e 59 minutos de confronto.

O jogador português, de 25 anos, vai defrontar na final do torneio de Tunes, marcada para domingo, o vencedor do encontro entre o uruguaio Pablo Cuevas, primeiro cabeça de série e 81.º colocado do ranking, e o italiano Lorenzo Giustino, 10.º pré-designado e 173.º tenista mundial.