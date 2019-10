Tenista Gonçalo Oliveira eliminado na qualificação para o Masters de Xangai

O tenista português Gonçalo Oliveira foi hoje eliminado na primeira ronda de qualificação para o Masters 1.000 de Xangai, ao perder em dois ‘sets’ com o cazaque Alexander Bublik.

Gonçalo Oliveira, 256.º do ranking mundial, foi batido por um tenista substancialmente mais bem posicionado na hierarquia da ATP, na qual ocupa o 57.º lugar, por duplo 6-4, após uma hora e oito minutos de confronto.

Com a eliminação de Gonçalo Oliveira, a participação portuguesa na prova de Xangai, em piso duro, fica resumida a João Sousa, número 62 do mundo, que vai defrontar na ronda inaugural o sérvio Filip Krajinovic, 49.º do ranking.