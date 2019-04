Tenista espanhol Nadal nas meias-finais de Monte Carlo, ao superar Pella

O tenista espanhol Rafael Nadal qualificou-se hoje para as meias-finais do torneio Masters 1.000 de Monte Carlo, em terra batida, ao bater o argentino Guido Pella, ficando a dois triunfos do 12.º título na prova.

O número 2 mundial, que ganhou o torneio do principado de 2005 a 2012 e nos últimos três anos, superou o 35.º da tabela em dois ‘sets’, pelos parciais de 7-6 (7-1) e 6-3, num embate que se prolongou por duas horas e 20 minutos.

Nadal, que somou a vitória 71 em Monte Carlo, teve grandes dificuldades no primeiro ‘set’, em que esteve a perder por 4-1 e – depois de virar para 5-4 – por 6-5, com o argentino a chegar a estar a dois pontos de ganhar por 7-5, no seu serviço.

O espanhol conseguiu, porém, levar o jogo para o ‘tie break’, que dominou por completo, tal como o segundo parcial, o qual comandou por 5-1.

Nas meias-finais, Nadal vai enfrentar o vencedor do embate entre o croata Borna Coric, 13.º jogador mundial, e o italiano Fábio Fognini, 18.º.

Na corrida à final, estão também o russo Daniiel Medvedev, 14.º da tabela ATP, e o sérvio Dusan Lajovic, 48.º, que se defrontam na outra meia-final.

Nos ‘quartos’, Medvedev superou o sérvio Novak Djokovic, líder do ‘ranking’ mundial, por 6-3, 4-6 e 6-2, enquanto Lajovic bateu o italiano Lorenzo Sonego, 96.º, por 6-4 e 7-5.