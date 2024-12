Nas Notícias Tendências de 2025 para o setor do podcast em Portugal Por

Com o interesse e o consumo de podcasts a atingirem números recorde em Portugal, Liliana Marques, fundadora e CEO da Escola Portuguesa de Podcasting, apresenta as expectativas para este setor em 2025 e indica as cinco principais tendências para o mercado nacional.

Eventos com podcasts ao vivo

Se 2024 solidificou a aposta em podcasts ao vivo em Portugal, com vários podcasters a realizarem eventos próprios, 2025 promete dar o passo seguinte. Como já foi evidente na última edição da Web Summit, em alguns festivais de verão e em conferências universitárias, prevê-se que um número crescente de eventos inclua no seu programa podcasts ao vivo. Esta tendência deverá abranger uma maior diversidade de tipologias de eventos – desde os corporativos aos sociais – e englobar eventos de diferentes dimensões, incluindo os de menor escala.

IA como alavanca de internacionalização

A Inteligência Artificial (IA) continuará a ser uma importante aliada dos podcasters, mas sem substituir a voz e a presença humana. As ferramentas de IA são particularmente úteis para automatizar legendagem e tradução, bem como para criar pequenos cortes de conteúdos para reels, TikToks, e outras plataformas. Contudo, a inovação não se fica por aqui: já existem tecnologias capazes de traduzir a própria voz dos podcasters, ajustar os movimentos labiais e preservar o tom natural. Tal será uma alavanca fundamental para a internacionalização dos podcasts, permitindo-lhes alcançar audiências globais de forma mais eficaz e rápida.

Podcasters como os novos influenciadores

Nos EUA, a receita publicitária associada a podcasts deverá ultrapassar os 2 mil milhões de dólares este ano (cerca de 1,9 mil milhões de euros). Embora em Portugal ainda não existam dados oficiais que quantifiquem o valor deste mercado, a crescente popularidade dos podcasts é inegável: o interesse dos portugueses por este formato aumentou 122% em 2024 (dados da Preply) e, segundo a Marktest, pelo menos 2,4 milhões de portugueses ouvem regularmente podcasts. Este crescente envolvimento dos ouvintes com os hosts sinaliza oportunidades claras para as marcas, que deverão apostar mais em publicidade e parcerias com podcasters, incluindo nano e microinfluenciadores, à semelhança do que já acontece nos EUA e no Brasil.

Omnichannel e crescimento orgânico

O videocast veio para ficar. Estudos recentes demonstram que 84% dos ouvintes da Geração Z (13-24 anos) já assistiram a podcasts em formato vídeo e que 45% destes afirmam sentir-se mais conectados aos criadores através do vídeo (Edison Research). Plataformas como Spotify e Popcasts já permitem conteúdos em vídeo, obtendo resultados positivos tanto na oferta como na procura. Esta tendência impulsiona os podcasters a adotarem estratégias omnichannel, reutilizando conteúdos em plataformas como YouTube, Instagram e TikTok. Esta presença diversificada permite ampliar audiências e potenciar o crescimento orgânico.

Educação, direito, saúde, fitness e business em alta

Os podcasts de nicho, com uma vertente educativa ou formativa, estão em ascensão em Portugal e prometem ser a grande tendência de 2025. Áreas como saúde, educação, exercício físico, direito, literacia financeira, negócios, parentalidade e desenvolvimento pessoal estão a ganhar destaque. Estes podcasts não se devem limitar a contar histórias, mas sim a partilhar conhecimento e oferecer conteúdos práticos e enriquecedores ao seu público-alvo.

Sobre a Liliana Marques

Liliana Marques é fundadora e CEO da Escola Portuguesa de Podcasting e especialista na criação de podcasts de negócios.

Com mais de 150 podcasts criados a nível nacional e internacional, para além da concetualização destes formatos é ainda produtora de diversos podcasts corporativos e autora do livro “Falas para o mundo? Tudo o que precisas para planear o teu podcast de negócio”. É mentora, palestrante e, claro está, uma incorrigível podcast lover.