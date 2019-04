Motociclismo Temporada de Supermoto arranca em Almeirim Por

O Campeonato Nacional de Supermoto 2019 vai ter o seu início amanhã no Kartódromo de Almeirim, para aquela que será a primeira de seis jornadas que compõem a temporada da disciplina.

A par com o ‘Nacional’ em pista estarão os pilotos do Mini-Motard, MiniGP e Mini-Velocidade, num traçado com pouco menos de mil metros.

Organizada pela Associação 20 Quilómetros de Almeirim, a jornada ribatejana será assim anfitriã do primeiro confronto do ano do Open Supermoto, que levará muita ação até ao Kartódromo Quinta da Conceição.

O programa inicia-se pelas 9h00 com os treinos livres, primeiro das Pocket Bikes, seguidas pelo Mini-GP, Mini-Motard e Supermotard. Pela mesma ordem seguem-se os cronometrados, a partir das 10h27, e as corridas a partir das 11h55, com o Supermotard a ter o seu último confronto às 18h00, antes da demonstração das habilidades de Marco Martins, que encerrará a jornada.