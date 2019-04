Temporada de música clássica no Paço Ducal de Vila Viçosa abre hoje

A temporada de concertos de música clássica, deste ano, na capela do Paço Ducal de Vila Viçosa, no distrito de Évora, abre hoje e é composta por oito recitais.

Segundo os promotores, a tradição musical da Casa de Bragança remonta ao período de construção do Paço Ducal, no início do século XVI, sendo a temporada de concertos deste ano comemorativa dos 200 anos do nascimento da rainha D. Maria II.

O concerto inaugural, intitulado “D. Maria II no Arquivo Musical do Museu Biblioteca da Casa de Bragança – I”, a cargo de Rui de Luna (barítono), Pedro Vieira de Almeida (piano), Pedro Santos (acordeão) e Marcos Lázaro (violino), está marcado para hoje, às 21:00, numa iniciativa da Fundação da Casa de Bragança.

O programa deste ano prevê para o dia 31 de maio o concerto “D. Maria II – Viagens breves”, com a participação de Patrizia Giliberti e Manuel Coelho.

Para o dia 28 de junho, está previsto o concerto “Hinos e Marchas para D. Maria II de Portugal”, por Pedro Santos (acordeão) e João Pedro Silva (saxofone).

Estão ainda agendados os concertos “Sarau em homenagem a D. Maria II”, dia 26 de julho, “Chansons d´Amour”, 30 de agosto, “Rainha D. Maria II – Herança Musical”, 27 de setembro e “A Música Sacra no Tempo de D. Maria II”, 25 de outubro.

Os concertos na capela do Paço Ducal, com entrada livre, decorrem até outubro, na última sexta-feira de cada mês, estando o encerramento agendado para o dia 13 de dezembro, com um concerto de Natal, todos marcados para as 21:00.