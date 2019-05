Nas Notícias Tempo volta a aquecer esta quarta-feira Por

O dia de amanhã terá uma diminuição da nebulosidade, embora com nebulosidade matinal no litoral oeste a sul do cabo Mondego, e uma pequena subida da temperatura máxima.

Para esta quarta-feira, a previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) é de céu pouco nublado ou limpo, apresentando-se geralmente muito nublado no litoral a sul do cabo Mondego até meio da manhã e para o final do dia.

Durante a tarde, deve ser registado um aumento temporário de nebulosidade nas regiões do interior.

Pode ocorrer a formação de neblina ou nevoeiro matinal em alguns locais do litoral a sul do cabo Mondego.

A previsão do IPMA, assinada pela meteorologista Maria João Frada, indica ainda uma pequena subida de temperatura nas regiões do interior, em especial da máxima.

O Porto deverá atingir uma máxima de 21 e uma mínima de 11 graus, enquanto em Lisboa o termómetro oscilará entre os 24 e os 14 graus.

Com 29 graus, as regiões de Castelo Branco, Évora e Beja serão as mais quentes, com Bragança, Santarém e Setúbal a ficarem pelos 27.

Quanto às mínimas, Braga será a região mais fria, com nove graus, seguida por Viana do Castelo, Vila Real, Bragança, Guarda, Évora e Beja, com dez.

Para os Açores, o IPMA antecipa períodos de céu muito nublado com boas abertas.

As temperaturas deverão variar entre os 21 de máxima e os 14 graus de mínima.

Na Madeira, o céu deverá apresentar períodos de muita nebulosidade.

A previsão indica 23 graus de máxima e 16 de mínima.