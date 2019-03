Motociclismo Tempo de regressos no ‘Nacional’ de Todo-o-Terreno Por

Após um começo de época em Góis bastante animado, o Campeonato Nacional de Todo-o-Terreno da FMP regressa este fim de semana com a Baja TT do Pinhal, com alguns regressos.

O evento da Escuderia de Castelo Branco volta a ter dimensão internacional, ao pontuar também para a FIM Bajas World Cup e para o Baja European Championship.

Em Góis triunfaram Salvador Vargas (KTM), que nas motos obteve o primeiro triunfo absoluto da sua carreira, o campeão nacional Arnaldo Martins (Suzuki) nos Quad e a dupla Vítor Santos/Gregório Pereira (Can-Am) nos SSV. Com mais de seis dezenas de equipas inscritas e seis vencedores diferentes nas últimas seis corridas os SSV serão seguramente o grande polo de atração da Baja TT do Pinhal.

Ao vencer em Góis, Vítor Santos, que se apresentou fazendo equipa com mais dois pilotos brasileiros, ambos capazes de ombrearem com os melhores pilotos nacionais, tornou-se o sexto vencedor diferente sucedendo a João Monteiro, Marco Silva, Mário Franco, Marco Pereira e Pedro Santinho Mendes.

A lista de potenciais ganhadores conta ainda com João Dias e Pedro Carvalho – 2º e 3º em Góis – Pedro Grancha, Nuno Fontes, Luís Cidade, Luís Portela de Morais, Ricardo Domingues, Lourenço Rosa, tudo pilotos que poderão confirmar a enorme competitividade e eventualmente alargar aquela lista.

Depois de uma estreia exatamente nesta prova em 2018 André Vila Boas está de regresso às competições SSV. Entre as novidades de salientar também a estreia do monolugar RS1 da Polaris e o regressa da Taça Yamaha em moldes muito idênticos aos do ano passado.

Nas motos, onde se assistirá a um confronto entre os pilotos nacionais e os quem vêm até Portugal para disputar as provas internacionais, os principais protagonistas para a competição do CNTT serão Salvador Vargas (KTM), Daniel Jordão (Yamaha), Bernardo Megre (Husqvarna), Arcélio Couto (Honda) e Domingos Santos (AJP). Foram eles os cinco primeiros em Góis com cinco motos de marcas diferentes. A estas junta-se a SWM de Armindo Neves, o vencedor dos veteranos, o que proporciona um leque muito diversificado de opções neste CNTT 2019.

Também nos Quad se regista a presença de diversos pilotos estrangeiros, mas aqui cabe a Arnaldo Martins (Suzuki) não só defender a sua posição em Portugal como a nível internacional onde também é o atual campeão. De destacar o regresso do ex-campeão Roberto Borrego (Yamaha). Referência ainda para Luís Engeitado (Yamaha) que em Góis regressou às competições desta disciplina. O vice-campeão Filipe Martins e Luís Pimenta completam o leque de protagonistas.