Tempo de espera da Linha SNS24 é de "57 segundos", afirma a ministra

Marta Temido, ministra da Saúde, afirmou hoje o tempo médio de espera de uma chamada para a Linha SNS24 é de “57 segundos”.

A governante salientou ainda que são atendidas 97 por cento das chamadas.

“Passámos de 67 por cento de chamadas atendidas e quase 26 minutos de espera, a 2 de março, para quase 98 por cento de chamadas atendidas ontem e tempo médio de espera de 57 segundos, num nível de pressão que está perto das 18 mil chamadas”, precisou Marta Temido, durante a conferência de imprensa sobre a situação epidemiológica.

A governante explicou que a Linha SNS24 faz parte das áreas de resposta que têm sido reforçadas, no âmbito das medidas de controlo da pandemia de covid-19.

Apesar desta evolução, “temos muita coisa para continuar a melhorar”, reconheceu a ministra.

“O atendimento telefónico e as zonas de espera nos cuidados de saúde primário têm sido áreas muitas vezes referidas e em que esperamos obter progressos, concretamente no atendimento telefónico durante os próximos dois meses”, salientou.

Tratam-se, no entanto, de “intervenções complexas e de problemas antigos” no Serviço Nacional de Saúde, que “se agravaram no contexto da pandemia e de uma pressão crescente pelos contactos telefónicos”.