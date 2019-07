Nas Notícias Temperaturas descem esta terça-feira Por

As temperaturas vão descer esta terça-feira, num dia que terá céu pouco nublado ou limpo, apesar da nebulosidade matinal no litoral oeste.

De acordo com a previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o dia de amanhã terá céu pouco nublado ou limpo, apresentando períodos de maior nebulosidade no litoral oeste até final da manhã, nebulosidade que poderá persistir ao longo do dia em alguns locais da faixa costeira a norte do cabo Raso.

Durante a tarde, pode registar-se um aumento temporário de nebulosidade nas regiões do interior, em especial do Norte e Centro, onde há possibilidade de ocorrência de aguaceiros e trovoada.

A previsão, assinada pela meteorologista Madalena Rodrigues, refere também uma pequena descida da temperatura máxima.

Assim, o Porto estará entre os 15 e os 23 graus e Lisboa entre os 18 e os 30 graus.

Castelo Branco será a região mais quente, com 37 graus, seguida por Évora e Beja, com 36.

Nas mínimas, Braga e Porto vão registar 15 graus, com Viana do Castelo, Coimbra, Leiria e Sagres nos 16.

Para as ilhas, o IPMA antecipa períodos de céu muito nublado com boas abertas nos Açores, podendo cair aguaceiros, e períodos de céu muito nublado na Madeira, ficando temporariamente pouco nublado durante a tarde.

As temperaturas vão oscilar entre os 20 e os 25 graus em Ponta Delgada e os 20 e os 27 graus no Funchal.