Nas Notícias Temperaturas acima dos 40 graus esta quinta-feira Por

O tempo começa a ser realmente de verão, com esta quinta-feira a apresentar céu limpo e uma pequena subida da temperatura, com algumas regiões a chegarem mesmo aos 40 ou 41 graus de máxima.

De acordo com a previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o dia de amanhã terá céu pouco nublado ou limpo, aumentando de nebulosidade na costa sul do Algarve a partir do final da tarde, com possibilidade de formação de neblina ou nevoeiro.

Assinada pelo meteorologista Bruno Café, a previsão indica ainda uma pequena subida de temperatura, em especial da máxima e no interior.

Assim, o termómetro vai oscilar entre os 19 e os 30 graus no Porto e os 23 e os 38 graus em Lisboa.

Santarém, Setúbal e Évora vão chegar aos 41 graus, com Castelo Branco e Beja nos 40 de máxima.

Nas mínimas, Braga e Bragança vão ficar pelos 15 graus.

Para as ilhas, o IPMA antecipa períodos de céu muito nublado com boas abertas nos Açores e períodos de céu muito nublado na Madeira, com possibilidade de ocorrência de aguaceiros fracos nas vertentes norte e terras altas até ao meio da manhã.

As temperaturas devem variar entre os 18 e os 26 graus em Ponta Delgada e os 20 e os 25 graus no Funchal.