Temperatura volta a subir esta quarta-feira

O tempo volta a aquecer esta quarta-feira, com uma pequena subida da temperatura máxima, num dia de céu pouco nublado ou limpo.

De acordo com a previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o dia de amanhã terá céu pouco nublado ou limpo, apresentando períodos de maior nebulosidade no litoral a norte do cabo Raso até meio da manhã, nebulosidade que poderá persistir ao longo do dia em alguns locais da faixa costeira.

Assinada pela meteorologista Cristina Simões, a previsão refere também uma pequena subida da temperatura máxima e uma pequena descida da temperatura mínima nas regiões Norte e Centro.

Assim, o termómetro deve oscilar entre os 15 e os 24 graus no Porto e os 17 e os 35 graus em Lisboa.

Évora vai atingir os 38 graus, com Castelo Branco a chegar aos 37 e Santarém e Beja aos 36.

Nas mínimas, Braga vai ficar pelos 13 graus e Viana do Castelo pelos 14.

Para as ilhas, o IPMA antecipa períodos de céu muito nublado com boas abertas nos Açores, com aguaceiros, e céu em geral pouco nublado para a Madeira.

As temperaturas devem variar entre os 19 e os 24 graus em Ponta Delgada e os 21 e os 26 graus no Funchal.