“Temos um responsável de regulação que não regula” – Presidente da Altice Portugal

O presidente executivo da Altice Portugal, Alexandre Fonseca, afirmou hoje que o setor tem “um responsável de regulação que não regula”, acusando-o de estar “entretido a encontrar artefactos” para “colocar o setor para baixo”.

Alexandre Fonseca falava no debate o “Estado da Nação das Comunicações”, no âmbito do 29.º congresso das Comunicações (APDC) que hoje termina em Lisboa.

O presidente da Altice Portugal teceu duras críticas ao presidente da Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom), considerando que o responsável “está zangado com a vida” e criticou a forma como João Cadete de Matos tem lidado com o dossiê do 5G.

Considerando que o responsável de regulação foi “comprando guerras com toda a gente”, classificando-o de “autista”, Alexandre Fonseca disse que o setor está “perante um regulador que não tem uma visão estratégia”.

E rematou: “Temos um responsável de regulação que não regula”.