“Temos toda a confiança” na direção de informação e em Sandra Felgueiras — presidente da RTP

O presidente do Conselho de Administração da RTP garantiu hoje que tem “toda a confiança” na direção de informação da estação pública, bem como na coordenadora do “Sexta às 9”, Sandra Felgueiras.

“Temos toda a confiança na direção de Informação, mas também na coordenação do ‘Sexta às 9’. Tal como a direção de informação nos tem dito, o programa é para continuar e com a Sandra Felgueiras”, assegurou Gonçalo Reis, em resposta aos deputados, na Comissão parlamentar de Cultura e Comunicação.

Em causa está o adiamento da emissão de um episódio do programa “Sexta às 9”, cujo tema era a exploração de lítio, justificado pela direção de informação da RTP com a necessidade de fazer uma cobertura mais alargada da campanha eleitoral.

A investigação em causa, emitida no âmbito do programa “Sexta às 9” na RTP, contou com o depoimento do antigo presidente da Câmara do Porto, Nuno Cardoso, que disse ter avisado, em reunião, o ministro do Ambiente, Matos Fernandes, e o secretário de Estado João Galamba das alegadas ilegalidades decorrentes da concessão da exploração de lítio a uma empresa que tinha sido recentemente criada.

Dois dias após o encontro, João Galamba assinou o contrato para a construção da refinaria de lítio, um negócio, segundo a investigação de Sandra Felgueiras, avaliado em, pelo menos, 350 milhões de euros.

Paralelamente, o episódio do “Sexta às 9” avançou ainda que o antigo secretário de Estado Jorge Costa Oliveira estava também ligado ao negócio, como consultor financeiro.