“Temos de nos mostrar inteligentes” diz Ott Tanak antes do Rali da Catalunha

Ott Tanak tem a possibilidade de arrebatar o título mundial de ralis no próximo fim de semana no Rali de Espanha Catalunha, caso consiga a vantagem pontual necessária sobre Sebastien Ogier.

Para o estónio da Toyota – que esta temporada venceu metade das 12 provas do WRC já disputadas – a vantagem pontual de 28 pontos sobre o francês da Citroën é moralmente importante.

No entanto para Tanak, que vem de um decisivo êxito no País de Gales, a prova catalã apresenta um desafio diferente, na medida em que mistura os pisos de terra da primeira etapa com o asfalto que se lhe segue nos dias seguintes. Sendo única nesse aspeto em termos de Campeonato do Mundo de Ralis.

Para o piloto da Toyota será essencial marcar mais pontos que o seu principal rival, que na Austrália terá mais um aliado em Mads Ostberg, que disputará essa derradeira prova do WRC aos comandos de um terceiro Citroën com o intuito de ‘roubar’ pontos aos adversários de Ogier.

Ott Tanak já subiu ao pódio do Rali da Catalunha no passado, com o terceiro lugar de 2017, pelo que desta vez promete fazer tudo o que estiver ao seu alcance, sem no entanto traçar um cenário de vitória.

“Vou fazer o meu melhor como de costume, mas temos de nos mostrar inteligentes”, enfatiza o líder do Campeonato do Mundo. “Sabemos que poderá ser complicado para nós o primeiro dia, dado que seremos os primeiros na estrada nas especiais de terra”, concede.

Tanak também chama a atenção para detalhes como as condições climatéricas: “A meteorologia pode também mudar as coisas. Vimos no ano passado que pode frequentemente haver chuva em Espanha nesta altura do ano”.

“Devemos ser competitivos nos dois tipos de superfície. Já fomos rápidos nesta prova no ano passado, e deverá ser novamente o caso este ano e assim obtermos o resultado de que precisamos”, acrescenta o estónio.