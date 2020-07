Nas Notícias “Temos de mudar, ir à procura do vírus e não do doente”, considera Filipe Froes Por

Consultor da Direção-Geral da Saúde diz que, ao contrário da mitigação, “não houve uma estratégia clara”

Numa cerimónia em Lisboa para apresentação do manifesto ‘Salvar o SNS – estamos do lado da solução’, o pneumologista Filipe Froes considera que Portugal falhou no desconfinamento e que não valorizou os assintomáticos.

Ao mesmo tempo, o médico e consultor da Direção-Geral da Saúde (DGS) diz que, ao contrário da mitigação, “não houve uma estratégia clara” e acrescenta que “temos de mudar”.

“Não tivemos a capacidade de transformar dados epidemiológicos em conhecimento de saúde pública. Temos de mudar, ir à procura do vírus e não do doente”, afirmou o pneumologista.

Em relação à importância do Serviço Nacional de Saúde (SNS), Filipe Froes assume que é importante reformular o SNS já que, segundo o próprio, uma pandemia como a que está a ocorrer com a covid-19 “vai voltar a acontecer”.

Sobre o manifesto, os signatários do mesmo referem “preocupação com a situação da SNS”, mas garantem empenho para a procura de soluções.

Como tal, o manifesto deixa uma mensagem a quem “apregoava” o caos no SNS no início da pandemia.

“A resposta do SNS à covid-19 foi completa, não podendo ser ignoradas as medidas de reconfiguração de serviços, desde a saúde pública aos hospitais. Quem apregoava o ‘caos’ que se ia viver no SNS, quem tentou ser alarmista em tempo de ser sereno, perdeu a causa”, salientam.

Na última terça-feira, Portugal registou mais oito mortes e 229 casos de covid-19, sendo que 82 por cento ocorreram na região de Lisboa e Vale do Tejo.