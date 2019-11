Nas Notícias Telhado desabou no Porto com duas pessoas no interior da casa Por

O telhado de uma casa localizada na Rua do Freixo desabou, nesta quinta-feira, no Porto, com duas pessoas no interior da habitação.

De acordo com fonte dos Bombeiros Sapadores, citada pela SIC, as pessoas “estão bem”.

A ocorrência deu-se ao final da manhã. Três viaturas dos bombeiros estiveram no local, bem como 12 elementos daquela corporação.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro do Porto (CDOS) dá conta de diversas outras ocorrências, em resultado do mau tempo. O vento forte tem provocado sobretudo queda de árvores.