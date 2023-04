Nas Notícias Telecomunicações: queixas contra operadoras sobem 47 por cento Por

Aumento de preços motiva 46 por cento das reclamações registadas no primeiro trimestre no Portal da Queixa. Análise revela que 49 por cento dos consumidores pondera rescisão e troca de operadora

O Portal da Queixa recebeu, no primeiro trimestre do ano, mais de 3.200 reclamações dirigidas às operadoras de telecomunicações, um aumento de 47% face a 2022.

A motivar 46% das reclamações dos consumidores está o aumento de preços praticado, este ano, pelas três grandes operadoras do mercado. Das reclamações sobre aumento de preço – o número dispara 108% este ano – com 49% dos consumidores queixosos a ponderar a rescisão e troca de operadora, aferiu o Portal da Queixa.

De acordo com uma análise do Portal da Queixa, nos primeiros três meses do ano, foram registadas na plataforma 3.206 reclamações dirigidas às principais operadoras de telecomunicações, um crescimento de 47% em comparação com o período homólogo, onde se verificaram 2.217 queixas.

O principal motivo de reclamação dos consumidores está relacionado com o aumento de preço do serviço das comunicações – atualização implementada, este ano, pelas três operadoras face à inflação -, e que motivou 46% do total de queixas apurado no primeiro trimestre.

Cobrança indevida das operadoras também gera queixas

Já na origem de 18% das reclamações está a cobrança indevida das operadoras; os problemas com o cancelamento do serviço absorvem 10% das queixas e o mau funcionamento do serviço 10% também.

Segundo aferiu a análise, as reclamações dos consumidores dirigidas às operadoras de telecomunicações, motivadas pela subida de preço, registaram um crescimento na ordem dos 108% no primeiro trimestre (1.478), face ao mesmo período de 2022 (710).

Com um volume de 1.219 reclamações, o mês de janeiro de 2023 foi o mais reclamado do trimestre, altura em que, as duas operadoras (MEO e NOS) se preparavam para o aumento dos tarifários a aplicar em fevereiro, mês que acolheu 1.020 reclamações.

Recorde-se que, a Vodafone fez a atualização de preços em março, mês que registou um total de 967 queixas.

Os dados do primeiro trimestre permitiram ainda evidenciar que, das reclamações motivadas pelo aumento de preços, 49% dos consumidores pondera a rescisão e troca de operadora e 37% alega incumprimento de contrato por estarem ainda fidelizados.

De referir que, em 2022, o setor das telecomunicações foi alvo de mais de 9.000 reclamações.