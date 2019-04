Nas Notícias Tecnológica escocesa instala centro de inovação de software no Porto Por

Exterity, uma empresa fornecedora líder em IPTV, sinalética digital e soluções de entretenimento para hotelaria, vai criar um centro de inovação de software na UPTEC – Parque de Ciência e Tecnologia da Universidade do Porto. Até ao final de 2020, a Exterity quer criar 20 postos de trabalho na cidade invicta.

Com a criação de um centro de inovação em Portugal, a Exterity pretende expandir e complementar as suas instalações centrais de desenvolvimento tecnológico em Edimburgo, Reino Unido.

“Com a explosão de novas empresas de tecnologia a que se assistiu nos últimos anos, o Porto tornou-se um centro de excelência no que respeita à inovação tecnológica, bem como um lugar aprazível para se viver e trabalhar. Antevendo-se 2019 como mais um ano de muito sucesso para a Exterity, queremos expandir rapidamente a nossa equipa de criadores de software para atender às necessidades atuais e futuras dos nossos clientes. Consideramos o Porto como uma opção atrativa para alcançarmos esta meta, pois proporciona-nos o acesso direto a talentos na área do software, bem como a um ambiente tecnológico favorável na UPTEC.”, afirma Mike Allan, CTO da Exterity.

Com produtos implantados em mais de 50 países, a empresa está solidamente consagrada enquanto fornecedora-chave de soluções de IPTV e de sinalética digital para inúmeros setores , incluindo o empresarial e financeiro, educativo, estádios e recintos, administração pública e saúde, bem como de soluções de entretenimento nos setores hoteleiro e de cruzeiros.

Esta expansão, através de um centro de desenvolvimento no Porto, surge em consequência dos resultados sólidos obtidos em 2018, com um forte acréscimo de clientes, dos quais fazem parte a Inglis Riverside Stables (Austrália), o New England Institute of Technology (EUA), o ParisLongchamp (França), o Saxon Hotel, Villas and Spa (África do Sul), o Six Senses Zinghy Bay (Omã), o Thomson Reuters India e muitos mais. Este sucesso comercial foi apoiado por um investimento significativo na força de trabalho da empresa, do qual resultou, no final do ano, um aumento de 20% de funcionários na Exterity a nível mundial.

Desde 2001 que a Exterity tem vindo a projetar, desenvolver e produzir produtos tecnológicos inovadores que oferecem soluções de vídeo em rede e sinalética digital sobre IP a algumas das organizações de referência em todo o mundo.

As soluções Exterity permitem difundir imagens de TV e vídeo de alta definição sobre redes IP empresariais, a um número ilimitado de pontos de destino, e suportam grandes volumes de dados e dispositivos recetores sem comprometer o desempenho ou a disponibilidade do sistema. Com sede na Escócia, Reino-Unido, a Exterity tem escritório em filiais em Londres, Nova Iorque, Paris, Joanesburgo, Dubai, Hong Kong, Singapura, Sidney e, agora, no Porto.