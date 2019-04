Economia Tecnologia portuguesa vai prever pragas e doenças nas vinhas Por

A portuguesa Signinum Inovação desenvolveu uma tecnologia multiespectral que permite controlar pragas e antever doenças nas vinhas. Esta solução de imagem espectral é não-destrutiva e pode ser utilizada em diferentes amostras, desde plantas de reduzida dimensão até áreas de cultivo extensas.

A utilização desta tecnologia permite, em tempo real, controlar e antever problemas como carências nutricionais, pragas, doenças e stress hídrico das culturas. Incubada na UPTEC – Parque de Ciência e Tecnologia da Universidade do Porto, a Signinum criou uma tecnologia que permite “falar com as plantas” e que está agora a ser testada diretamente com produtores de Vinho Verde, provenientes da região Minhota de Portugal.

“Com esta solução, os produtores conseguem monitorizar a cultura da vinha em tempo real e tomar decisões fundamentas. Para nós, trabalhar diretamente com os produtores ajuda-nos a perceber as suas necessidades, o que nos permite ajustar a tecnologia.”, garante Carlos Aguiar – Diretor Signinum Inovação.

No início de 2019, a tecnologia da Signinum Inovação venceu mais um projeto PT2020, no âmbito do Programa Operacional Regional do Norte, que equivale a um financiamento de 800 mil euros.

O projeto FREND Platform X02 pretende ser uma plataforma centralizada para a aquisição, diagnóstico, armazenamento de informação e será implementado através do veículo tecnológico da empresa a spin-off XpectralTEK. Este projeto teve início a 1 de março de 2019 e terá a duração de dois anos.

Esta solução de análise multiespectral de diagnóstico, desenvolvida pela Signinum, começou por ser aplicada no mercado do património cultural. A empresa, que já recebeu 2,5 milhões de euros de financiamento, aposta agora na área da agro-food e da indústria