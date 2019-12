Técnico do Vitória minhoto só pensa em vencer Portimonense “forte”

O treinador Ivo Vieira prometeu hoje um Vitória de Guimarães concentrado em somar três pontos frente a um Portimonense com qualidade, em partida da 13.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, agendada para domingo.

Apesar de somarem três jogos sem vencer no campeonato, que ditou a queda para o sétimo lugar (17 pontos), os vimaranenses chegaram à liderança do Grupo B na Taça da Liga na quarta-feira, após o triunfo no reduto do Vitória de Setúbal por 2-0, resultado que, para o técnico, dá “confiança” para a receção aos algarvios.

“Isso abre um espaço de maior confiança para o desempenho dos atletas, mas temos de nos concentrar para o jogo com uma equipa forte, com boas individualidades. Vamos correr atrás dos três pontos. Não passa outra coisa pela cabeça dos nossos atletas e da nossa estrutura”, reiterou, na conferência de antevisão ao embate com início às 15:00 de domingo, no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães.

Apesar de ocupar o 15.º lugar, com 11 pontos, o Portimonense atravessa um ciclo de três jogos sem perder e, para o ‘timoneiro’ vitoriano, é um conjunto que “procura jogar bem”, que se distingue pela “muita gente” que coloca no processo ofensivo e com que ataca a baliza adversária, apesar de ter “bons elementos” no setor defensivo.

“Em termos de espetáculo, vai ser rico, porque são duas equipas que querem ganhar. Perspetiva-se um Portimonense a querer ganhar o jogo, a criar-nos dificuldades, mas confiamos muito no que queremos fazer”, antecipou.

A turma minhota venceu em Setúbal, para a Taça da Liga, num jogo em que apresentou nove alterações face ao ‘onze’ que alinhara no embate anterior, também com os sadinos, para a 12.ª jornada do campeonato (1-1), mas Ivo Vieira recusou possíveis ‘dores de cabeça’ quanto às escolhas a fazer para domingo, até porque dispõe de “um plantel competitivo e equilibrado”.

O treinador admitiu que a componente física foi essencial para essa renovação no ‘onze’, já que, em menos de uma semana, a sua equipa recebeu o Standard de Liège, para a Liga Europa (1-1), num duelo com muita chuva, e jogou, domingo, no Estádio do Bonfim, um recinto em que o relvado obriga a “um grande esforço físico”.

“A mesma equipa fez os dois jogos. Tinha de refrescar a equipa e ter outras opções. Ao terceiro jogo, poderia haver uma quebra física”, reconheceu.

Questionado sobre a importância do encontro com os algarvios, para se manter no ‘comboio’ dos lugares europeus, Ivo Vieira frisou que só um terço do campeonato está concluído, mas lembrou que os vimaranenses jogam sempre para ganhar e para subir na tabela, estejam em “segundo, terceiro, quinto ou sétimo”.

O Vitória de Guimarães, sétimo classificado, com 17 pontos, recebe o Portimonense, 15.º, com 11, em partida da 13.ª jornada da I Liga, agendada para as 15:00 de domingo, no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães.