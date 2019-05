Teatro Nacional D. Maria II estabelece parceria para aumentar espetáculos pelo país

O Teatro Nacional D. Maria II vai reforçar a circulação de espetáculos no país e fortalecer o seu serviço público de cultura, graças a uma parceria de três anos, que lhe garante o financiamento necessário, foi hoje anunciado.

Um dos projetos que vão beneficiar é a Rede Eunice, uma iniciativa de difusão de espetáculos produzidos e coproduzidos pelo D. Maria II, que se desenvolve em parceria com municípios que queiram reforçar a oferta teatral de qualidade nas suas comunidades.

Lançado em 2016 e amadrinhado pela atriz Eunice Muñoz, o projeto Rede Eunice estabeleceu, ao longo de três temporadas, parcerias com quatro teatros municipais, que acolheram um total de nove espetáculos.

Para esta nova temporada, estão abertas até final de junho as candidaturas para que três teatros municipais possam integrar a nova edição da Rede Eunice Ageas, juntando-se ao Teatro Municipal de Portimão, que está no projeto desde 2017.

Para o D. Maria II, em Lisboa, este é um passo importante, que integra vários projetos e que vem fortalecer o serviço público de cultura prestado pelo teatro, visando aproximar mais o D. Maria II de todos os portugueses.

“O Teatro Nacional D. Maria II é, há 173 anos, uma casa de criação, de reflexão e de difusão de arte teatral. Temos um profundo compromisso com a democratização do acesso dos cidadãos à cultura, desenvolvendo projetos por todo o território e para todos os públicos”, afirma a presidente do Conselho de Administração do Teatro Nacional D. Maria II.

Para Cláudia Belchior, o apoio do Grupo Ageas Portugal permitirá reforçar a circulação de espetáculos no país, o que aumentará “a oferta teatral de qualidade em geografias cada vez mais abrangentes”.

A Rede Eunice passa, assim, a assumir a designação de Rede Eunice Ageas e o Salão Nobre do D. Maria II passa a chamar-se Salão Nobre Ageas.