Como melhorar o team building no Natal. Algumas estratégias

O Natal é a festa que traz a todos a sensação de felicidade e de mais empatia para com o próximo, sendo por isso uma época de agradecimento a todos os que nos ajudaram. O envio de uma simples mensagem com o desejo de umas boas festas, feito por correio eletrónico ou mais personalizado, através de um envelope de Natal, tem sempre um grande significado para a recebe.

É também no Natal que muitas empresas analisam os resultados do ano que está a terminar e definem os objetivos do próximo e a melhor forma de o fazer é através do team building.

O que é o team building?

O Team Building é um conjunto de atividades que aumentam a colaboração e a interação entre os colaboradores, melhoram o clima organizacional, diminuem possíveis atritos e potenciam o talento de cada um, tudo para uma maior produtividade.

Estratégias para melhorar o team building no Natal

Para manter uma harmonia e um “ambiente saudável” entre os colaboradores e para que todos “remem” para o mesmo lado, na época natalícia, são necessárias algumas estratégias para que um team building seja eficaz, como:

· Uma festa de Natal onde todos se possam conhecer melhor

· Ações de voluntariado que ajudam a manter o foco num objetivo comum e a aumentar a interajuda

· A discussão sobre os objetivos do ano que termina é sempre uma boa estratégia, porque permite uma análise detalhada dos objetivos e corrigir alguns erros que possam ter surgido

· Elogiar o talento de cada um individualmente é uma forma de estímulo, que dá não só a sensação do dever cumprido como ainda a de bem estar e de ânimo, para enfrentar novos desafios

· Atribuir novas tarefas e responsabilidade é a melhor forma de compensar um colaborador.

As vantagens do team building

Como os colaboradores não são máquinas, o team building é muito importante porque:

· Aumenta a motivação pessoal

· Cria vínculos laborais mais fortes entre os colaboradores e entre estes e a própria empresa

· cria uma maior envolvência de cada um com os objetivos definidos

· Valoriza o trabalho e estimula a criação de ideias inovadoras.

O team building é cada vez mais utilizado pelas empresas na época do Natal, aproveitando a atmosfera especial desta festa para compensar e motivar os colaboradores pelo seu trabalho.