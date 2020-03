Motores Team Bluemotor sempre a evoluir na Baja de Santiago do Cacém/Grândola Por

Mário Franco e Nuno Matias Guilherme estiveram em plano de evidência na Baja TT ACP Santiago do Cacém/Grândola, conseguindo um pódio nos SSV com todo o mérito.

A dupla do Yamaha YZX 1000R # 306 do Team Bluemotor Yamaha imprimiu um andamento excelente ao longo de toda a corrida, que depois ‘pagou’ com a terceira posição final.

No final Mário Franco confessava a sua satisfação: “A prova foi muito boa. Correu tudo bem e conseguimos chegar ao fim sem problemas. Viemos para esta corrida com o intuito de testar o carro, a condução e a navegação e por isso um terceiro lugar é muito interessante para nós”.

“Evoluímos durante a corrida e subimos várias posições do primeiro para o segundo dia o que mostra que estamos num bom nível competitivo. A prova foi muito interessante com uma grande variedade de pisos e muito rápida. Gostámos bastante” referiu ainda o piloto-gestor.

Já nos Quad, o Luís Engeitado fez uma excelente corrida, mas acabou por ser desclassificado por ter mudado a embraiagem na zona de reabastecimento. “Tinha como objetivo treinar e preparar as próximas provas do Campeonato Nacional de Todo-o-Terreno. Tive um problema com a embraiagem e tive que a trocar”, explicou.

Mas o piloto já pensa no que aí vem: “Agora vamos apontar para uma boa presença na Baja do Pinhal. A organização está de parabéns pela prova que conseguiu montar e pela excelente variedade de pisos que proporcionou aos pilotos”.

O Campeonato Nacional de Todo-o-Terreno regressa de 27 a 29 de março altura em que se disputa a Baja TT do Pinhal em pistas dos concelhos da Sertã, Proença-a-Nova e Vila Velha de Rodão.