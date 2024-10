Taxa de subutilização do trabalho em mínimos históricos

Taxa de subutilização tem seguido uma tendência decrescente e em setembro foi de 605.100 pessoas. Os dados do INE, mostram que o crescimento da atividade está na base do aumento do emprego e desemprego. Em comparação com o mês de agosto, a população ativa aumentou 0,4%, para um total de 22.200 pessoas.

A Randstad acaba de publicar a sua análise aos dados estatísticos do Instituto Nacional de Estatística (INE), do Serviço Público do Emprego Nacional (IEFP) e da Segurança Social, relativos ao mês de setembro de 2024.

Os números divulgados pelo INE mostram que, em setembro, a taxa de subutilização do trabalho foi de 10,8% (605.100 pessoas), registando-se uma redução significativa na última década.

Estes dados comprovam que a taxa de subutilização do trabalho em Portugal tem seguido uma tendência decrescente, alcançando níveis historicamente baixos. E isso aproxima Portugal de uma situação de pleno emprego – onde o nível de desemprego existente poderia ser o estrutural.

Esta melhoria pode ser atribuída a diversos fatores, como o crescimento económico, o desenvolvimento de novas oportunidades de emprego e a implementação de políticas de mercado de trabalho mais eficazes.

O que é a subutilização do trabalho?

A subutilização do trabalho é um indicador que reflete um desajuste entre as competências dos profissionais e as necessidades do mercado de trabalho. E pode acontecer independentemente do ciclo económico.

Por outro lado, a subutilização do trabalho pode oferecer uma visão mais completa das dinâmicas laborais do que a variável tradicional de desemprego.

Ao mesmo tempo, identifica situações em que os profissionais podem não estar empregados conforme as suas capacidades ou preferências.

Ou seja, a subutilização do trabalho refere-se a uma condição no mercado de trabalho em que os trabalhadores estão empregados, mas não em toda a sua capacidade produtiva ou em níveis condizentes com suas qualificações e habilidades.

Esse conceito engloba três principais situações:

Desemprego: Pessoas que estão sem emprego, mas disponíveis e à procura de trabalho.

Subemprego: Trabalhadores que estão empregados, mas em regime de tempo parcial involuntário ou em atividades abaixo de sua qualificação. Isso inclui aqueles que gostariam de trabalhar mais horas, mas não conseguem uma posição de tempo integral, ou pessoas que ocupam cargos que exigem menos habilidades ou qualificações do que possuem.

Força de trabalho potencial: Inclui indivíduos que estão disponíveis para trabalhar, mas não estão ativamente procurando emprego por motivos como desmotivação ou falta de oportunidades.

Tendência de redução da subutilização do trabalho é positiva

“A redução expressiva da taxa de subutilização do trabalho nos últimos dez anos reflete um progresso bastante positivo. Esta evolução comprova a capacidade de adaptação do mercado de trabalho às necessidades dos profissionais e das empresas”, afirma Isabel Roseiro, diretora de Marketing da Randstad Portugal.

Ao mesmo tempo, contribui “para uma economia mais equilibrada e produtiva”, acrescenta.

“O desafio agora é manter esta trajetória, continuando a apostar na qualificação e na criação de oportunidades de emprego que maximizem o potencial da força de trabalho”, afirma ainda Isabel Roseiro.

Mais de 5 milhões de pessoas empregadas, segundo o INE

Em setembro, os resultados das estimativas provisórias mensais do INE mostram que o número de pessoas empregadas continua a superar os 5,1 milhões, tendo aumentado 0,3% face ao mês passado.

A taxa de emprego foi de 64,3%, mais 0,1 ponto percentual, comparando com agosto.

Ao mesmo tempo, a taxa de desemprego situou-se de novo nos 6,4% e o número total de desempregados foi de 351.900 pessoas.

Em termos homólogos, o aumento da população empregada foi superior, em dados absolutos, relativamente à diminuição da população desempregada é explicada pelo aumento da população ativa de 1,4%, alcançado as 5.459.100 pessoas. Em comparação com o mês de agosto, a população ativa aumentou 0,4%, para um total de 22.200 pessoas.

Relativamente a agosto, os adultos foram a faixa etária em que se registou uma queda mensal no desemprego, de menos 1.700 pessoas desempregadas.

Em sentido contrário, foram mais 7.700 os jovens em situação de desemprego, um aumento de 10,4%. Se a análise for feita em comparação com o período homólogo, o desemprego diminuiu em todos os grupos populacionais: nas mulheres, nos homens, nos jovens e nos adultos.

Desemprego homólogo cresce em quase todo o país

Os dados do IEFP demonstram ainda que o acréscimo do desemprego registado em termos homólogos foi comum em quase todas as regiões do país, sendo mais intenso na Região Metropolitana de Lisboa, na Região Norte e no Centro.

Houve apenas uma diminuição do desemprego na Região Autónoma da Madeira e nos Açores.

No entanto, ao comparar com o mês passado, a diminuição do desemprego registou-se apenas na Região de Lisboa e do Norte.

No resto das regiões houve ligeiros aumentos, como no Algarve, nos Açores e no Centro.

O Norte continua a ser a região do país com maior número de desempregados registados, com 125.246 pessoas nesta condição, seguido de Lisboa com 105.855 pessoas.