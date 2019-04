Taxa de ocupação hoteleira em Macau acima dos 90% no primeiro trimestre

Os hotéis e as pensões de Macau receberam, no primeiro trimestre do ano, mais de 3,5 milhões de pessoas, tendo registado uma taxa de ocupação média superior a 90 por cento, anunciaram hoje as autoridades.

Entre janeiro e março, a taxa de ocupação hoteleira fixou-se nos 91,8 por cento, um aumento de 1,8 pontos percentuais em termos homólogos, de acordo com os Serviços de Estatística e Censos (DSEC). É o sexto mês consecutivo a exceder a marca dos 90 por cento.

Ao todo, os 117 hotéis e pensões em atividade receberam 3.516.000 hóspedes nos três primeiros meses do ano, um aumento de 4,5 por cento comparando com o mesmo período de 2018, por um período médio de 1,5 noites.

Só em março, o número de hóspedes provenientes da China, a grande maioria, e da Coreia do Sul aumentou 8,2 por cento e 11 por cento, respetivamente, indicou a DSEC.

Por outro lado, visitaram o território em excursões, neste último mês, 996 mil pessoas, mais 36,6 por cento do que no mesmo período do ano passado.

O visitante refere-se a qualquer pessoa que tenha viajado para Macau por um período inferior a um ano, um termo que se divide em turista (aquele que passa pelo menos uma noite) e excursionista (aquele que não pernoita).

Mais de 14 milhões de pessoas alojaram-se nos hotéis e pensões de Macau no ano passado, um aumento de 7,2 por cento em relação a 2017, de acordo com dados oficiais.