Taxa de inflação fixa-se em 0,9 por cento em fevereiro

O Índice de Preços do Consumidor (IPC) subiu 0,9 por cento em fevereiro, acelerando 0,4 pontos percentuais face à variação de 0,5 por cento registada em janeiro, divulgou hoje o Instituto Nacional de Estatística (INE).

O valor agora conhecido coincide com o que tinha sido adiantado na estimativa rápida do INE, divulgada em 28 de fevereiro.

O indicador de inflação subjacente (índice total excluindo produtos alimentares não transformados e energéticos) registou, por seu lado, uma variação homóloga de 1,0 por cento, superando em 0,2 pontos percentuais o valor observado em janeiro.

Por sua vez, a variação mensal do IPC foi -0,2 por cento (tinha sido de -1,2 por cento no mês precedente e de -0,7 por cento em fevereiro de 2018).

Já a variação média dos últimos doze meses fixou-se em 1,0 por cento, superando em 0,1 pontos percentuais a registada no mês anterior.

“Excluindo do IPC os produtos alimentares não transformados e energéticos, a taxa de variação média foi 0,7 por cento”, refere o INE, acrescentando que “a variação média do índice relativo aos produtos alimentares não transformados foi 0,7 por cento enquanto o índice dos produtos energéticos apresentou uma variação de 4,1 por cento”.

Relativamente ao Índice Harmonizado de Preços no Consumidor (IHPC) português, o INE adianta que registou uma variação homóloga de 0,9 por cento (superior em 0,3 pontos percentuais à do mês anterior, mas inferior em 0,6 pontos percentuais à estimativa do Eurostat para a área do euro.)

O IHPC registou uma variação mensal de -0,3 por cento (-1,3 por cento no mês anterior e -0,6 por cento em fevereiro de 2018) e uma variação média dos últimos doze meses de 1,1 por cento (valor idêntico ao observado em janeiro).