Economia Taxa de inflação cai para 1,2 por cento na zona euro em fevereiro

A taxa de inflação anual na zona euro recuou em fevereiro para 1,2% face ao período homólogo, enquanto a da União Europeia (UE) se manteve em 1,6%, com Portugal a registar a terceira mais baixa, divulgou hoje o Eurostat.

Os dados divulgados pelo gabinete estatístico da UE, o Eurostat, apontam que, em fevereiro deste ano, a taxa de inflação registada na zona euro foi de 1,2%, percentagem que compara com a de 1,5% no mesmo mês do ano passado e com 1,4% no mês anterior.

Já no conjunto da UE, verificou-se em fevereiro deste ano uma estabilização em 1,6% face ao período homólogo do ano anterior.

Na variação em cadeia, face ao mês anterior deste ano, a taxa de inflação caiu tanto na zona euro, como na UE, após percentagens de 1,4% e de 1,7% verificadas no primeiro mês de 2020.

Portugal foi, em fevereiro deste ano, o terceiro Estado-membro com a taxa mais baixa, ao apresentar uma taxa de inflação de 0,5%, só ultrapassada pela Itália (0,2%) e Grécia (0,4%).

Em sentido inverso, as percentagens mais altas verificaram-se na Hungria (4,4%), Polónia (4,1%) e República Checa (3,7%).

Comparativamente a janeiro deste ano, em fevereiro, a inflação anual caiu em 21 Estados-membros, permaneceu estável num e subiu em cinco.

O Eurostat aponta que, para estes resultados, contribuiu principalmente a inflação na área dos serviços, seguida pelo setor dos alimentos, álcool e tabaco, bens industriais não energéticos e energia.