Taxa de desemprego na Alemanha sobe para 4,9 por cento em dezembro de 2018

A taxa de desemprego na Alemanha foi de 4,9 por cento em dezembro de 2018, uma subida de 0,1 pontos percentuais face a novembro, divulgou hoje a Agência Federal de Emprego alemã (BA).

Em dezembro, o número de desempregados na Alemanha alcançou os 2,210 milhões, mais 23.000 pessoas que em novembro, mas menos 175.000 que em dezembro de 2017.

“O mercado laboral continua a ter um bom desenvolvimento ainda que a conjuntura económica tenha perdido impulso”, disse o presidente da BA, Detlef Scheele.

O aumento de desempregados entre novembro e dezembro de 2018 foi atribuído a fatores sazonais. Se não forem contabilizados esses fatores, o número de desempregados regista uma descida de 14.000 pessoas.

O denominado subemprego, que inclui pessoas com trabalhos precários ou temporariamente indisponíveis, diminuiu em 11.000 pessoas face a novembro e 210.000 relativamente a dezembro de 2017.

Em novembro de 2018, de acordo com dados provisórios do Gabinete Federal de Estatísticas também divulgados hoje, estavam empregadas na Alemanha 45,1 milhões de pessoas, mais 1,1 por cento do que em novembro de 2017, correspondendo a um aumento de 485.000 pessoas.