Motores Tatiana Calderon será a primeira mulher na Fórmula 2 Por

Tatiana Calderon vai tornar-se na primeira mulher a disputar o Campeonato FIA de Fórmula 2, competição que acompanha parte dos Grandes Prémios de Fórmula 1.

A colombiana de 25 anos vai integrar a equipa BWT Arden, sendo mais um passo para a sua carreira desportiva, que tem como objetivo a Fórmula 1.

Calderon foi piloto de testes da Alfa Romeo Sauber na F1 em 2018, e com esta entrada na Arden terá também a possibilidade de vir a testar novamente os Fórmula E da equipa HWA Racelab, com quem a formação da F2 tem uma parceria.

“É um novo desafio na minha carreira, que me aproxima do meu objetivo último de chegar à F1. Estou certa de que conseguiremos grandes coisas juntos. Estou ansiosa por começar os testes na próxima semana”, refere a sul-americana que teve a possibilidade de rodar com o Sauber C37 no Circuito Hermanos Rodrigues, no México, aquando de filmagens promocionais.

Na Fórmula 2 Tatiana Calderon, que já competiu com a Arden na GP3 em 2016, será companheira de equipa com o campeão em título da GP3, Antoine Hubert.