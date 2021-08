Artigo patrocinado Tapetes de automóvel. Uma contribuição para a segurança rodoviária Por

É comum que, quando se pensa em tapetes de automóvel, a sua presença esteja associada à estética do veículo, mas a realidade é que este acessório é um elemento de segurança.

Conduzir exige estar de olho na estrada, mas por mais automatizados que sejam os movimentos ao volante, é evidente que uma função muito importante é desempenhada com os pés. A utilização dos pedais permite o movimento e a circulação, mas ao mesmo tempo para que esta ação seja suave e livre de percalços, é necessário um apoio que acompanhe diariamente, embora a sua presença seja frequentemente negligenciada: os tapetes auto.

Neste sentido, a função dos tapetes é comparável à do cinto de segurança ou do airbag, ao promover a segurança a partir do interior do veículo.

Os materiais mais utilizados para a produção de tapetes de automóveis são a borracha (para uso frequente do veículo), PVC (adequado para locais geográficos onde existem climas extremos) e tapete (o mais comum nos automóveis devido à facilidade de lavagem). A lã também pode ser adicionada a estes materiais, embora seja menos comum e se limite normalmente a tapetes para veículos topo de gama.

Para que um tapete de chão cumpra plenamente a sua função de segurança, é necessário que esteja limpo e em bom estado e que esteja bem agarrado ao chão do carro. Se algum destes aspetos falhar, há o risco de que os seus pés escorreguem, ou o tapete deslize para a frente cobrindo os pedais, o que pode levar a consequências fatais e, em muitos casos, irreparáveis.

Quando se trata de limpar os tapetes do chão, estes devem ser sacudidos regularmente para fora do veículo e devem ser aplicados os métodos de limpeza recomendados pelo fabricante dependendo do material do tapete. Além disso, não é suficiente remover não só a sujidade no tapete, mas também a sujidade que está escondida por baixo dele.

A manutenção adequada dos tapetes assegura uma vida mais longa dos mesmos, embora inevitavelmente a passagem do tempo e a utilização constante acabem por tornar necessária uma substituição, caso em que é possível selecionar tapetes auto tanto em lojas físicas como em lojas online, onde existe uma grande variedade de modelos adaptados a todo o tipo de gostos e necessidades.

Finalmente, e para não dizer o mais importante, é necessário prestar atenção à fixação do tapete. Embora o mais comum seja que os tapetes sejam fornecidos com mecanismos de fixação tais como laços, espigões e velcro, é importante verificar de vez em quando que estes continuam a apresentar uma boa aderência.

Do mesmo modo, em caso de compra de tapetes de substituição é importante verificar se estes têm bons fechos, embora em geral as empresas especializadas em tapetes de chão como Rei dos tapetes tenham normalmente estas características em todos os seus modelos.

Os tapetes desempenham um papel isolante que evita os sustos ao volante, de modo que, embora a estética seja atrativa, é também necessário dar prioridade a que os tapetes, como elemento de segurança do veículo, tenham a função de proteção que se espera deles.

Graças ao grande número de modelos disponíveis no mercado, é possível encontrar tapetes feitos à medida, com materiais e desenhos à medida dos gostos de cada condutor, sem saltar sobre a qualidade do antiderrapante. Se algo é claro, então é que a segurança rodoviária não é incompatível com a estética.