Empresas TAP vai receber 2,35 milhões de euros da Comissão Europeia para modernizar aviões

A TAP venceu um concurso da Comissão Europeia para um novo projeto e irá receber 2,35 milhões de euros para modernizar a frota com três sistemas, assim como para a respetiva formação às tripulações.

Numa nota enviada hoje, a TAP informou que “viu aprovado um novo projeto no âmbito do Single European Sky ATM Research (SESAR) em concurso ao qual se candidatou a Fundos Europeus, através do programa Connecting Europe Facility”.

A companhia aérea detalhou que “este programa é promovido pela Innovation & Networks Executive Agency (INEA), agência criada pela Comissão Europeia, que tem como missão promover a inovação e desenvolvimento, criando redes transeuropeias nos setores de transporte – incluindo o transporte aéreo”.

Este projeto, intitulado de ‘Deployment of Key SESAR Solutions in TAP Fleet’ irá permitir que a TAP implemente três novos sistemas, incluindo o RNP-AR, um tipo de navegação que permite operar as aeronaves em trajetórias com os mais elevados níveis de precisão, num total de 61 aviões.

A TAP irá ainda implementar um sistema de aterragem chamado GLS, alternativo ao atual ILS e que irá ser implementado em 47 aviões, e um sistema da Airbus, o ROPS, “que reduz drasticamente a probabilidade de ocorrência de Runway Excursions (saídas inapropriadas da pista durante a aterragem), aumentando os padrões de segurança durante o voo – no total de 51 aviões”, avançou a TAP.

A companhia aérea contabiliza já o quinto projeto vencedor no âmbito do SESAR, num total de 14,5 milhões de euros.