Nas Notícias “TAP tem obrigações para com o país inteiro e não apenas com Lisboa”, avisa Sousa Tavares Por

Miguel Sousa Tavares espera que o plano de rotas da TAP para uma retoma dos voos não se foque apenas em Lisboa.

Depois de, na sexta-feira, o Jornal de Notícias ter adiantado que poderão ser reativadas apenas três rotas no Porto e 71 em Lisboa, Sousa Tavares espera que a transportadora nacional se lembre do país como um todo e não desempenhe a sua função em larga escala de e para a capital portuguesa.

Até porque, considera Sousa Tavares, a TAP “tem obrigações para com o país inteiro e não só com Lisboa”.

Ao falar da atual situação da companhia aérea, em declarações no espaço de comentário que tem na TVI, Miguel Sousa Tavares destacou que a TAP “não é carne nem peixe”.

“Não é pública, nem privada. Sendo ambas as coisas, acaba por não ser nenhuma porque tem uma maioria de capital que é do Estado, sem nenhuma gerência do Estado”.

Na última semana, recorde-se, o ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, que tem a tutela da TAP, endureceu o discurso sobre a forma como a companhia tem sido gerida pelos privados.

O presidente da Câmara Municipal do Porto, Rui Moreira, avançou também, recentemente, que a “redução de rotas da TAP é insulto ao Porto”.