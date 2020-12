Economia TAP poderá precisar de mais 3725 milhões de euros até 2024, explica ministro Por

O ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, revelou que o Estado poderá ter de financiar a TAP entre 3414 milhões e 3725 milhões de euros, até 2024.

Os números foram avançados pelo governante em conferência de imprensa, para apresentar o plano de reestruturação da TAP enviado para aprovação pela Comissão Europeia.

“Em 2021, a TAP precisará entre 970 milhões de euros e 1164 milhões de euros. É um intervalo que depois decorre do que acontecerá em 2021. Em princípio, em 2022, entre 473 milhões de euros e 503 milhões de euros, de necessidades de financiamento da TAP. Em 2023, entre 379 e 438. Em 2024, o último ano em que a TAP terá necessidade de financiamentos adicionais, 392 e 420 milhões de euros”, precisou.

Pedro Nuno Santos frisou que estas necessidades de financiamento não significam que “terá de ser com garantia pública”, pois o Governo pretende que “a TAP já se possa financiar sozinha no mercado”.

“Temos de estar preparados como país para o pior cenário”, avisou.

De acordo com o secretário de Estado do Tesouro, Miguel Cruz, a TAP poderá começar a pagar os empréstimos do Estado em 2025, mesmo que “marginalmente”.

“A nossa expectativa é que, em 2025, a procura esteja muito próxima daquilo com que fechámos no pico, em finais de 2019. Estamos a falar de estar acima de 3000 milhões de receitas. O equilíbrio operacional será alcançado algures entre 2022 e 2023. Estamos a projectar resultados positivos já em 2024. No entanto, só em 2025, podemos ter uma situação em que a TAP consiga gerar os recursos necessários para a sua operação e começar nessa altura, embora muito marginalmente, a devolver parte do empréstimo que recebe”, explicou.

Sobre os despedimentos, o ministro garantiu que, “no máximo, são 2000 saídas”.