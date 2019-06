TAP mantém tarifas desportivas e alarga-as para todas as competições oficiais

A Transportadora Aérea Portuguesa (TAP) vai manter as tarifas desportivas, alargando-as a todas as competições oficiais, anunciou hoje a Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), em comunicado.

“A LPFP e a TAP chegaram a um entendimento e acordaram a manutenção das tarifas desportivas não só para o Futebol Profissional, mas para todo o desporto em geral, desde que em competições oficiais, numa reunião que decorreu esta quinta-feira, em Lisboa”, lê-se no comunicado do organismo.

O encontro serviu para abordar tema das tarifas aéreas para o desporto e nas deslocações dos agentes desportivos entre Portugal continental e os arquipélagos dos Açores e Madeira, e contou com a presença da diretora executiva da LPFP, Helena Pires, do diretor de comunicação do Nacional, Saturnino Sousa, e da diretora executiva de marketing da TAP, Paula Canada.

“A TAP, sensível às preocupações apresentadas na reunião anterior por parte da LPFP e do Nacional, apresentou uma solução que agrada e vai de encontro as expectativas de todas as partes intervenientes. Todas as regras foram mantidas e a companhia aérea portuguesa mostrou-se disponível para fixar estas taxas não só ao futebol profissional, mas a todos os representantes desportivos, desde que em competições oficiais”, acrescentou a Liga de clubes.

A representante da LPFP mostrou-se, “naturalmente, satisfeita com esta vitória da Liga Portugal e do futebol profissional português”.

“Este entendimento só foi possível pela determinação e espírito de luta revelados pelo Nacional, na figura do seu responsável Saturnino Sousa, que foi parte determinante nas duas reuniões, e correspondeu ao convite feito pela LPFP a todas as sociedades desportivas com sede nas ilhas (…). O modelo de taxas fixas está de volta e não só para o futebol profissional. O que conseguimos é de louvar, para todas as competições oficiais a beneficiar de tarifas de desporto”, rematou Helena Pires.