Economia TAP garante que cortes nos salários deixam de fora remunerações até 900 euros Por

O Conselho de Administração da TAP garantiu aos trabalhadores que as remunerações até 900 euros vão ficar isentas dos cortes salariais previstos no plano de reestruturação.

“Todos sabem da necessidade de adequar os salários à realidade atual, o que implica reduções salariais de 25%”, frisou a TAP, na carta enviada hoje aos trabalhadores, citada pela Lusa.

“Como sempre nos comprometemos a fazer, tentamos reduzir o impacto social desta medida e queremos informar que o montante mínimo (garantia mínima) acima do qual incidirá a redução salarial anunciada, será de 900 euros, considerando para o efeito o vencimento base”, acrescentou a administração.

“Conforme sempre foi nosso compromisso, protegem-se as remunerações mais baixas”, reforçou a nota, assinada pelos presidentes do Conselho de Administração, Miguel Frasquilho, e da Comissão Executiva, Ramiro Sequeira.

O plano de reestruturação foi assumido como “muito duro e exigente, com as medidas laborais que já são do conhecimento de todos”.