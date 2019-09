Tancos: Costa afirma que Presidente da República está acima de qualquer suspeita

O secretário-geral do PS afirmou hoje que o Presidente da República está “acima de qualquer suspeita sobre o que quer que seja” e defendeu que há notícias, designadamente sobre Tancos, que não devem ser levadas em consideração.

No final da arruada dos socialistas em Moscavide, município de Loures, António Costa foi confrontado pelos jornalistas com o teor de uma notícia do semanário “Expresso” sobre o processo de roubo de armas na base militar de Tancos, segundo a qual Belém tinha registado que o primeiro-ministro não defendera o Presidente da República em relação a tentativas para envolver Marcelo Rebelo de Sousa neste caso.

“Como sabem, há notícias que não se podem ter em conta nem levar em consideração. Se fosse comentar cada notícia que aparece a dizer os maiores disparates sobre mim, sobre o Presidente da República, ou sobre quem quer que seja, não faria rigorosamente mais nada”, começou por reagir o secretário-geral do PS.

Depois, em relação à situação em concreto de Marcelo Rebelo de Sousa, António Costa declarou: “Quanto ao senhor Presidente da República, creio que está acima de qualquer suspeita sobre o que quer que seja”.

“Nem sabia dessa história”, acrescentou.

Questionado sobre o processo judicial em torno do roubo de armas na base militar de Tancos, no verão de 2017, o secretário-geral do PS repetiu a sua tese.

“Há cinco anos que mantenho a mesma regra e não é agora, seguramente, que a vou quebrar. Os casos da justiça tratam-se na justiça e não se tratam na rua, muito menos em campanha eleitoral”, afirmou.