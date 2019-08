Motores Tanak resiste a Neuville para conservar a liderança na Alemanha Por

O primeiro dia completo de Rali da Alemanha foi tudo aquilo que prometia. Ou seja Ott Tanak liderou mas teve oposição, e bastante, por parte de Thierry Neuville.

Se o estónio da Toyota – que venceu a prova germânica do Campeonato do Mundo nos dois últimos anos – se impôs em quatro das cinco especiais de hoje, o belga da Hyundai manteve a pressão ao longo de toda jornada.

Neuville ganhou apenas uma classificativa mas nunca permitiu que Tanak tivesse mais do que pouco mais de três segundos de vantagem, concluindo a tirada a 2,8s do seu rival. É uma margem mínima que permite pensar que o dia de sábado será bem ‘quente’ lá para as encostas do vale do rio Mosela.

Pena foi que Dani Sordo não conseguisse estar nesta discussão depois de perder muito tempo com problemas na transmissão no seu Hyundai i20 WRC. Em vez do espanhol foi Sebastien Ogier quem mais de perto seguiu o duo da frente. Ainda assim o campeão do Mundo não foi o mais rápido em nenhum troço, muito por culpa do comportamento do seu Citroën C3 WRC, que só melhorou com alterações para as especiais da tarde. O francês concluiu o dia a mais de 22 segundos do líder.

Jari-Matti Latvala foi o segundo melhor piloto da Toyota na fase matinal, mas depois esse estatuto pertenceu a Kris Meeke, que terminou a etapa no quarto posto, a mais de 25 segundos de Tanak mas a somente 3,5s de Ogier, ainda que Latvala esteja também muito perto, pouco mais de 2,2s atrás. O que permite pensar numa intensa batalha pela terceira posição na segunda etapa.

Andreas Mikkelsen subiu ao sexto posto graças aos problemas de Sordo e também a um pião de Esapekka Lappi, que assim termina o dia cerca de uma dúzia de segundos atrás do norueguês da Hyundai.

Classificação após a 7ª PE

1º Ott Tanak/Martin Jarveoja (Toyota) 59m12,4s

2º Thierry Neuville/Nicolas Gilsoul (Hyundai) + 2,8s

3º Sebastien Ogier/Julien Ingrassia (Citroën) + 22,1s

4º Kris Meeke/Sebastian Marshall (Toyota) + 25,6s

5º Jari-Matti Latvala/Mikka Anttila (Toyota) + 27,8s

6º Andreas Mikkelsen/Anders Jaeger (Hyundai) + 40,0s

7º Esapekka Lappi/Janne Ferm (Citroën) + 52,9s

8º Gus Grensmith/Elliot Edmonson (Ford) + 1m05,5s

9º Dani Sordo/Carlos del Barro (Hyundai) + 1m15,1s

10º Kalle Rovanpera/Juho Halttunen (Skoda) + 2m58,5s