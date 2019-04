Motores Tanak é o primeiro líder na Argentina Por

Depois de ter sido o mais veloz no ‘shakedown’, Ott Tanak também o foi na super especial de Villa Carlos Paz que esta quinta-feira deu início ao Rali da Argentina, quinta prova do Campeonato do Mundo da especialidade.

O estónio da Toyota completou o 1,9 quilómetros do percurso em menos 1,6 segundos que Sebastien Ogier, o Campeão do Mundo em título, que aos comandos do seu Citroën C3 WRC procura a sua primeira vitória no país das pampas.

A Toyota parece bem colocada para lutar por novo êxito na América do Sul, já que Kris Meeke foi o terceiro mais rápido, a somente uma décima de Ogier, com Andreas Mikkelsen a ser o melhor representante da Hyundai, ao gastar mais três décimas que o piloto da Irlanda do Norte.

Thierry Neuville, que chega à Argentina no comando do campeonato, realizou o quinto registo, partindo para o primeiro dia completo de competição com pouco mais de dois segundos de atraso para Ott Tanak. O seu companheiro de equipa Dani Sordo ficou logo atrás a somente duas décimas, mas à frente do terceiro homem da Toyota, Jari-Matti Latvala.

Classificação após a 1ª PE

1º Ott Tanak/Martin Jarveoja (Toyota) 1m58,6s

2º Sebastien Ogier/Julien Ingrassia (Citroën) + 1,6s

3º Kris Meeke/Sebastian Marshall (Toyota) + 1,7s

4º Andreas Mikkelsen/Anders Jaeger (Hyundai) + 2,0s

5º Thierry Neuville/Nicolas Gilsoul (Hyundai) + 2,1s

6º Dani Sordo/Carlos del Barrio (Hyundai) + 2,3s

7º Jari-Matti Latvala/Mikka Anttila (Toyota) + 2,3s

8º Esapekka Lappi/Janne Ferm (Citroën) + 2,9s

9º Elfyn Evans/Scott Martin (Ford) + 3,1s

10º Teemu Suninen/Markko Salminen (Ford) + 3,5s