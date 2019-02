Motores Tanak dedica a sua vitória na Suécia a Markko Martin Por

Ott Tanak conseguiu no Rali da Suécia um triunfo muito importante para si, para a Toyota e também o seu país, a Estónia, acabando por dedicá-lo ao seu compatriota Markko Martin, o seu mentor que chegou a estar perto de cometer tal feito.

A vitória de Tanak não foi isenta de dificuldades, levando a que, devido à ausência de neve no segundo dia de prova, o piloto da Toyota ‘levantasse’ um pouco o ‘pé’ na sexta-feira, esperando condições mais favoráveis onde se sentisse mais à vontade.

Ott Tanak acabou por encontrá-las no sábado, onde as circunstâncias também jogaram a seu favor, com o erro do seu principal rival na altura, Teemu Suninen. Com isso pôde aumentar a sua vantagem sobre os seus mais diretos perseguidores para mais de um minuto.

No último dia o estónio jogou mais uma vez na estratégia e só arriscou novamente na ‘Power Stage’ final, quando estavam em causa pontos adicionais para o campeonato. E saiu-se muito bem.

Apesar da festa final com toda a formação da Toyota Tanak não esqueceu Markko Martin: “Lembro-me de quanto pressionado estava Markko para vencer aqui na Suécia e ficou muito próximo. Por isso estou feliz por finalmente conseguirmos e também por dar agora essa vitória à equipa”.

“É espantoso ganhar aqui na Suécia. Na Power Stage pude voltar a ter um bom andamento – um pouco mais rápido do que é normal, mas sem correr demasiados riscos. Foi uma boa especial”, acrescentou Ott Tanak, que somou assim a sua sétima vitória no Campeonato do Mundo de Ralis, que agora passou a liderar na classificação de pilotos.