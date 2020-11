Desporto “Também marquei autogolos, mas de Porto para porco…”, critica Rodolfo Por

Numa análise à contratação, por parte do Benfica, de Pedro Pinto, para liderar a comunicação dos encarnados, Rodolfo Reis lembrou as gaffes do ex-jornalista da TVI, que magoaram os adeptos do FC Porto.

O antigo capitão Rodolfo Reis recuperou o caso que envolveu Pedro Pinto, jornalista que deixou a TVI para abraçar um projeto no Benfica, como diretor de Comunicação do clube da Luz.

Em causa, uma gafe de Pedro Pinto, que se referiu ao FC Porto como “Futebol Clube do Porco”. Rodolfo Reis considera que se trata de uma “asneira muito grande” que “magoou os portistas”. E sugere até que esse engano não foi sido inocente.

“Este Pedro Pinto fez uma asneira muito grande (e espero que não seja por isso que vai para o Benfica). Foi quando ele disse ‘Futebol Clube do Porco’, em vez de Futebol Clube do Porto. Isso todos os portistas sabem e ficaram magoados. E eu também fiquei. Pedro Pinto disse-o num telejornal”, recordou Rodolfo Reis, no programa Golos.

O antigo capitão portista fez uma analogia com os erros que o próprio cometeu, em campo, quando era futebolista, para rebater a tese de que foi um lapso de linguagem do novo diretor de comunicação do Benfica:

“Eu também marquei autogolos, mas de Porto para porco…”.

No programa da CMTV, onde participa como comentador, Rodolfo Reis não aceitou a defesa do ex-jornalista da TVI, que foi feita em estúdio. E simulou tocar violino, num gesto de desvalorização dos argumentos apresentados.

“Sabendo que ele é benfiquista como é… Violino a esta hora? Compreendo que façam a defesa da classe. Ele é jornalista e vocês já parecem os árbitros”, retorquiu.

O ex-jornalista foi oficializado pelo Benfica como novo diretor de Comunicação do clube, sucedendo a Luís Bernardo no cargo. Pedro Pinto, que começa a exercer funções a 1 de janeiro, já se despediu dos telespectadores da TVI.

“Pedro Pinto tem uma carreira prestigiada e reconhecida de mais de 20 anos de ligação ao jornalismo e ao ensino universitário. A sua contratação reforça a estratégia de ampla transformação comunicacional que o Benfica pretende empreender”, explica o clube da Luz.